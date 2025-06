Baignade dans la Seine : ce que vous devez savoir avant de plonger

La Ville de Paris et la Fédération française de natation l’ont affirmé à l’AFP vendredi : un test sera obligatoire avant de se baigner dans la Seine cet été. Serait-ce pour vérifier sa bonne santé avant de faire trempette et éviter ainsi des procès si on est malade en sortant ? Mais non, voyons, l’état bactériologique de la Seine se montre tout à fait correct (sauf quand il a plu) et la qualité de l’eau est testée quotidiennement !

Brevet de bon nageur

Il s’agira en fait d’un test d’aptitude à la natation. Car le fleuve, avec ses courants, ses vagues et ses 3,50 m de fond, se montre plus traître qu’une placide piscine. Il est donc raisonnable de vérifier que ceux qui veulent y barboter sont des nageurs de bon niveau, à l’aise dans l’eau sans bouée. Ces tests seront effectués par les 27 maîtres-nageurs rattachés aux zones de natation. Si vous êtes apte, vous recevrez un bracelet valable pour toute la durée de la saison des baignades, entre le 5 juillet et le 31 août.

© Ville de Paris

La Ville a prévu de délimiter trois bassins de baignade sur la Seine : sur le bras Marie, au pied du pont de Sully ; à Grenelle (face à l’île aux Cygnes) ; et à Bercy, en face de la Bibliothèque nationale de France. La baignade en dehors de ces bassins sera interdite, que vous ayez un bracelet ou pas. Et si la qualité de l’eau se dégrade, ces bassins seront fermés jusqu’à ce que la situation s’améliore. Direction alors les piscines !