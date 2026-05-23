Beyond The Streets, l’expo XXL sur le street art débarque à Paris

A la Grande Halle de la Villette, plongez dans le street-art avec des œuvres de plus de 100 artistes et des expériences immersives.

Né dans la rue, la rage et la pauvreté, le street art (comme le hip-hop) garde une relation compliquée voire toxique avec les institutions. Graffeurs, taggeurs, affichistes, peintres ou pochoiristes restent souvent tiraillés entre la nécessité de s’alimenter plusieurs fois par jour et la réticence à vendre son âme au capitalisme. Le street art reste-t-il ce qu’il est, une fois sorti de la rue ?

Cent artistes, trente installations

Beyond The Streets, expo itinérante lancée en 2018 par le collectionneur et réalisateur américain Roger Gastman, ose une approche nouvelle : faire de l’exposition un espace à part, une expérience particulière entre le macadam et les cimaises. Dans plus de 3000 m² de la Grande Halle de la Villette, vont se multiplier les installations immersives (au moins 30 !) : rame de métro new-yorkais à taille réelle, faux magasin de réparation proposé par Barry McGee, collection de bombes de peinture, « cosmic cavern » chaotique et fluo signée Kenny Scharf, reconstitution de Ticaret, la mythique boutique du hip-hop de Stalingrad (fermée en 1998), salles conçues par des artistes (Shepard Fairey, JR…)… Faites chauffer les instas !

© Brent Broza Andrew Schoultz à Los Angeles

Avec 100 noms au générique, la curation brasse toutes les générations, depuis les pionniers comme Gérard Zlotykamien, Martha Cooper ou Futura 2000 jusqu’aux petits jeunes comme Ozzie Juarez ou Julien Marmar, au milieu d’une palanquée de stars bien installées comme Invader, Fafi, Jon One, Fátima de Juan ou Philip Andelman. À noter que l’épouse de ce dernier, Sarah Andelman (créatrice du mythique magasin Colette des années 2000), se charge de la boutique de l’expo qui devrait aligner les pièces désirables d’artistes français.

Même la nourriture a été intégrée à l’expérience avec non pas un sandwich en spray mais une antenne de Sonny’s Pizza, la plus parisienne des pizzerias new-yorkaises (à moins que ce ne soit l'inverse) !

Où ? 211 Av. Jean Jaurès, Paris 19e

Quand ? du 27 mai au 30 août 2026

Combien ? A partir de 15€

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