JR dévoile l’expérience immersive qui nous attend à l'intérieur de la « Caverne du Pont-Neuf »

Que trouvera-t-on l'intérieur de La Caverne du Pont-Neuf de JR, installation monumentale en cours de construction depuis le 11 mai sur (et autour) du plus ancien pont de Paris ? A partir du 6 juin, on pourra y découvrir un parcours en réalité augmentée, Echoes, imaginé par JR et l’AR Studio Paris de Snap.

Si JR décrivait la visite de la Caverne comme « une traversée symbolique, une avancée vers l’inconnu, un voyage en soi », elle prendra une autre dimension avec des lunettes de réalité augmentée sur le nez, à travers une série d’expériences inspirées des recherches d’Étienne-Jules Marey sur la chronophotographie, qui permet de décomposer un mouvement sur une même image.

Brouillant encore un peu plus les repères, le Pont-Neuf prendra la forme d’« une toile vivante où les corps, les animaux, la lumière et le son se déploient dans l’espace », permettant aux visiteurs « de voir au-delà de la Caverne s’ils le souhaitent », comme dit JR. Et comme souvent avec lui, l’expérience aura une dimension participative.

Les séances avec les “lunettes Spectacles” seront réservables gratuitement sur cette plateforme, mais il sera aussi possible de venir sans réservation pour un nombre limité de visites chaque jour. D’autres expériences sans lunettes seront accessibles à tout le monde sur son smartphone.

Quand ? du 6 au 28 juin 2026.

Où ? Pont-Neuf, Paris 1er.

Combien ? gratuit. Lien de réservation ici.