Bien-être en cuisine : trois formations gratuites pour les professionnels de la restauration

En marge du festival Cheffes ! qui a lieu au Mazette, dimanche 18 et lundi 19 mai, l’association Bondir.e va offrir des formations aux professionnels de la restauration. Le but ? Apprendre à améliorer, par la bienveillance et la communication, les conditions de travail dans les restaurants. Le dimanche, de 16 h à 18 h, une formation contre les violences en cuisine sera assurée par Manon Fleury (Datil), cofondatrice de Bondir.e ; Vittoria Nardone (Dalia), présidente de Bondir.e ; et Samy Benzekri, chef du Bal Café par Le Récho.

Assez de violence et de mal-être !

Le lundi, deux sessions (toujours pour les pros) animées par Laurène Barjhoux (Datil) et Vittoria Nardone, de Bondir.e, vont être proposées. À 14 h, le thème de la formation portera sur la prévention des risques psychosociaux avec Caroline De Haas, cofondatrice d’Egae, agence pour l’égalité femmes-hommes. Et à 16 h, Astride Framery et Emmanuelle Mallet, cofondatrices de l’agence de coaching Foster the People, interviendront pour la formation "Améliorer la communication en cuisine". Tout est gratuit, mais l’inscription est indispensable sur ce lien.

Quand ? Dimanche 18 et lundi 19 mai

Où ? Le Mazette 69 Port de la Rapée, Paris 12e