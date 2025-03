Notre festival culinaire et solidaire préféré est de retour à Paris

Teuf, féminisme, et gastronomie : après des éditions précédentes sold out, Cheffes !, le banquet (grand-)parisien au profit de l’association de solidarité alimentaire Ernest, revient en 2025 pour une cinquième cuvée engagée, soutenue par Time Out.

Dîner pour la bonne cause, ça vous dit ? Dimanche 18 et lundi 19 mai prochains, cap sur la très cool péniche Mazette ! Le lieu culturel flottant accueillera Cheffes!, banquet féministe, solidaire et festif mitonné aux petits oignons par l’association de solidarité alimentaire Ernest, en partenariat avec Time Out et l’association Bondir.e. Au total, 800 participant(e)s, 10 stands, et un menu en 5 temps (avec option végé’, bien sûr). Aux fourneaux, notamment, une trentaine de toques comme Manon Fleury et Laurène Barjhoux (Datil), Chloé Charles (Lago) ou encore Alessandra Montagne (Nosso). Toute la programmation est à retrouver ci-dessous !

Toutes bénévoles, elles ont accepté de relever le défi en imaginant, en binôme avec des commis.e.s de choix (spotted les années précédentes : Aitor Alfonso, Jordan Moilim, Marine Delcambre, Robin Panfili, Swann Périssé, Mathilde Caillard, MCDansePourLeClimat…), leurs plats préférés, version petites assiettes à partager. Cette année, elles serviront chacune un plat signature dans le but de récolter des fonds pour financer l’aide alimentaire à Paris. Et au public de découvrir les différents univers des cheffes qui dynamisent la scène culinaire actuelle. Tout ça sur fond de jaja de vigneronnes indépendantes et de bon son.

© Cheffes!

Ernest, l’association organisatrice, va utiliser les bénéfices de cet événement pour financer l'aide alimentaire destinée aux plus précaires. Que du bon, on vous dit !

Le line-up complet

Manon Champalle, Sara Oldenvik (Chicken Bacon Lettuce) ; Chloé Charles (Lago) ; Manon Fleury et Laurène Barjhoux (Datil) ; Flore Granboulan ; Jennifer Hart-Smith (Tookies) ; Cybele Idelot (Ruche) ; Ouliana Liveze (Lady Nou Factory) ; Alessandra Montagne (Nosso) ; Justine Piluso (15 Porte De Droite) ; Alice Quillet & Anna Trattles (Ten Belles) ; Charleyne Valet (Le Cyrano) ; Maddalena Spagnolo (Chez Ernest)

Quand ? Les dimanche 18 et lundi 19 mai 2025 (service "Je dîne tôt" de 18h à 21h, service "Je dîne tard" de 21h à 23h).

Où ? Le Mazette, 69 Port de la râpée, 75012 Paris.

Prix ? 45 €, le menu en 5 temps, 35 € en tarif réduit.



Retrouvez la billetterie de l'événement par ici.