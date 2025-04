Vers l’ouverture du plus grand musée de jeux vidéo du monde dans le 77 ?

Bientôt un royaume du virtuel IRL ? Dans les lignes de code depuis 2023, le projet de musée Odyssée, aka le plus grand musée du jeu vidéo au monde, a connu une mise à jour la semaine dernière. Les porteurs de projet, le collectionneur Ludovic Charles et Tev, créateur de contenus derrière la chaîne Ici Japon, ont en effet annoncé l’ouverture de leur musée dans la ville de Bussy-Saint-Georges dans le 77, à l’horizon 2028, espèrent-ils.

2 500 consoles de tous les pays

On est là face à un projet pharaonique puisque ce musée se déplierait désormais sur 11 000 mètres carrés – contre 3 500 pour la V1. Une map sur laquelle serait exposée la collection de Ludovic Charles, composée de près 2 500 consoles de tous pays, époques ou fabricants, avec autant la pionnière Odyssey sortie en 1972 que la Sega, la Gamecube ou la Play toutes déclinaisons confondues. Le musée devrait être plus largement consacré à la pop culture et les espaces d’expo seraient flanqués d’un village japonais, de commerces, d’une gaming arena, d’un food court ou d’un game center.

Un calendrier plus flou que celui de GTA VI

Le hic, c’est que son calendrier de sortie est encore plus flou que celui de GTA VI. S’ils ont déjà réuni plus de 2,3 millions d’euros avec une cagnotte en 2023, été poussés comme jamais par la mairie de Bussy et même reçu le soutien d’Emmanuel Macron, ils sont encore loin d’avoir réuni les 40 à 50 millions d’euros nécessaires. D’après le troisième associé Benoît de Ruyter interrogé par l’AFP, un investisseur aurait topé pour financer le bâtiment et des discussions seraient en cours avec d’autres. On vous tient au courant de la prochaine update.