Bientôt une péniche entièrement dédiée à la littérature, ouverte à tous, au pied de Notre-Dame de Paris

La Seine va bientôt compter un nouveau refuge pour lecteurs insatiables. Au printemps 2026, Artflux inaugurera NANNA, une péniche entièrement consacrée à la littérature, amarrée au pied de Notre-Dame de Paris, dans le port de Montebello (5e). Un projet flottant qui entend faire du livre un objet vivant, partagé, et surtout accessible à tous.

Habitué à activer les quais parisiens, Artflux poursuit ici une trajectoire cohérente. Après l’art urbain de Fluctuart, la photographie contemporaine de Quai de la Photo, les concerts de jazz et de musiques du monde à Son de la Terre ou la scène musicale de la Péniche Marcounet, le groupe investit un champ souvent perçu comme plus discret : la littérature. Avec la même idée directrice : faire des lieux culturels des espaces vivants.

Une bibliothèque flottante et une scène littéraire ouverte

À bord de NANNA, près de 5 000 livres composeront une bibliothèque flottante en libre accès. Littérature contemporaine, classiques français et étrangers, poésie, philosophie, récits de voyage, beaux-arts et bande dessinée : la sélection se veut volontairement transversale. Tous les ouvrages seront de seconde main et accessibles sans inscription : lecture sur place, emprunt, dépôt de livres, selon un principe de partage fondé sur la confiance.

La péniche accueillera aussi une programmation régulière : lancements de livres, rencontres et dédicaces d’auteurs, ateliers d’écriture, enregistrements de podcasts ou rendez-vous BookTok. La péniche est conçue comme un lieu d’échanges entre auteurs et lecteurs, associant bibliothèque, espace de rencontre et scène culturelle.