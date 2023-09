Où dégoter les meilleures librairies de Paris ?

Tenue par la maison d’édition Cahiers d’Art et le libraire Walther König, la librairie du Palais de Tokyo est une référence dans le domaine des imprimés d’art. Constamment peuplée de touristes, on y trouve aussi des Parisiens à la recherche du dernier numéro de leur magazine de mode préféré. On en profite donc pour jeter un coup d'œil à la sélection, après avoir fait un tour à l'exposition contemporaine proposée par le Palais. Sur les 450 mètres carrés du lieu, on y retrouve les grandes références telles que Vogue et i-D pour la mode, tout comme Monocle et le Journal des arts pour le domaine de l'art contemporain, mais également des magazines réputés pour leur approche avant-gardiste comme Purple, Please, Sleek ou bien Edwarda. Et on n'hésite pas à acheter quelques cartes postales et DVD d'artistes souvent liés aux sujets d'exposition et à découvrir des livres de photographie, d'architecture et de design.

Où ? 13 avenue du Président Wilson, Paris 16e