Björk signe une expérience sensorielle monumentale bientôt visible à Paris

Björk présentera prochainement à Paris « Echolalia », une installation monumentale mêlant création sonore, projections 3D et jeux de lumière. L’œuvre réunira onze pièces inédites composées par l’artiste islandaise.

L’idée est audacieuse et nous vient directement de l’Europe du Nord : 11 pièces sonores inédites composées par l’artiste elle-même en s’inspirant de la nature et, notamment, du vent, de l’eau et de l’Islande. Entre jeux de lumière et projections 3D, vous aurez la chance de découvrir une démo du morceau inédit « Nerve Bloom », donnant un avant-goût de son prochain album, dont la sortie est prévue en 2027.

Un peu de patience : le projet est pour l’instant exposé à Reykjavik, la capitale islandaise, jusqu’au 20 septembre 2026. Sera ensuite lancée une grande tournée mondiale pour présenter ses œuvres, avec des passages par Tokyo, New York, mais aussi Paris. Les dates et le lieu nous sont encore inconnus, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant. Une chose est sûre : il faudra prendre son mal en patience, puisque l’expo arrivera à Paris fin 2026, voire début 2027.

Le seul conseil qu’on a à vous donner, c’est de garder un œil ouvert, parce que les places partiront aussi vite qu’elles seront publiées. On vous tient au courant !