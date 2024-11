Une installation auditive de Björk à écouter dans les escaliers mécaniques du Centre Pompidou

Décidément, Björk aime les centres d’art parisiens. Après son caméo avec Arca à la Bourse de Commerce en mars dernier, l’Islandaise déboule au Centre Pompidou du 20 novembre au 9 décembre avec une installation auditive tricotée de concert avec l’artiste Aleph.

A découvrir dans la « Chenille de Beaubourg »

D’une durée de 3 minutes 40 et diffusée en boucle, l’œuvre s’appelle Nature Manifesto et on pourra la découvrir en passant dans la « Chenille de Beaubourg », les escaliers mécaniques du musée. Le temps d’arriver en haut, les visiteurs seront immergés dans une ambiance sonore mixant la voix de Björk, des bruits d’animaux en voie d’extinction et des enregistrements de paysages contemporains. Pour les geeks, sachez que cette fresque a été réalisée en collab avec le compositeur Robin Meier Wiratunga avec du matos de pointe d’IA et de l’Ircam.

Le message (pas du tout) subliminal ? Evoquer « l’atteinte sans précédent à la biodiversité et l’effondrement des écosystèmes ». Pas vraiment de la musique d’ascenseur.