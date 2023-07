Et de trois ! Cécile Khayat et Victoria Effantin, les deux reines de Mamiche, ont ouvert une nouvelle adresse. Après leurs deux boulangeries plus courues que le marathon, voilà le traiteur qui déboule. Au menu : sandwichs jambon, beurre aux herbes et pain de campagne (sorti du fournil maison), muffins omelette/bacon, focaccias veggies, salades, fondants choco… Bref, tout ce qu’il faut pour se sauver de l’hypoglycémie depuis le petit-dej jusqu’au goûter. Magie ou malédiction des réseaux : il y a déjà la queue devant. Promis, on va le tester très bientôt.

Où ? 19 rue Bouchardon, Paris 10e.

Quand ? Du mardi au samedi, de 9h à 17h.