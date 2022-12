Les meilleurs traiteurs de Paris

Traverser Paris pour des pâtes ? On dit : Oui… si c’est pour rallier la petite épicerie italienne de Giovanni et Justine Passerini. Le duo de maestro de la pasta, délivre des raviolis somptueuses dont les farces (mortadelle, ricotta et muscade ; pot-au-feu et salsa verde...) changent plus souvent qu’un gouvernement à Rome. Un bref bain d’eau bouillante, un filet d’huile d’olive et voilà une assiette qui va vous mettre un Tibre dans le moteur. Notez que pour une total ambiance transalpine, on trouve aussi à la pastificio de la charcuterie et des plats préparés qui tutoient les sommets.

Où ?

65, rue Traversière, 12e