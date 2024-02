Avec 1 360 boulangeries à Paris en 2022, soit une croustillante augmentation de 9 % sur cinq ans, on peut dire que le pain parisien se sort bien du pétrin de l’Ukraine et de la crise énergétique. Mais pour trouver de bonnes miches, il faut se les bouger. La baguette gonflée aux produits chimiques de synthèse et au temps “de pousse” réduit au minimum continue de hanter les présentoirs.

Nous avons donc arpenté la ville pour vous dégoter les meilleures boulangeries de Paris, celles qui travaillent des farines issues de blés anciens et proposent un pain au levain naturel, beaucoup plus digeste que la levure, avec une mie bien alvéolée issue d’une fermentation longue (au moins cinq heures !). Un régal simplement trempé dans un café. Dans ce dossier, pas de mille-feuille ni de paris-brest (on a un dossier pâtisserie pour ça), on a jugé le pain et les grands classiques de la viennoiserie : croissant, sablé, babka, New York roll… Un dossier à déguster sans en laisser une miette