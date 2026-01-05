5 000 vinyles à 2 € : le disquaire parisien A-One organise une nouvelle braderie XXL en janvier

Au menu ? Des disques de hip-hop, mais aussi tous les styles dont le rap s’est inspiré, de la soul au disco, en passant par le R&B, avec également une sélection house et techno.

Ça fait deux ans et demi maintenant que l’ultra-respecté disquaire new-yorkais A-One (plus de 30 ans de carrière !) a ouvert sa succursale à Paris, près de Nation, preuve que le goût du vinyle ne se perd pas avec le temps.

5 000 vinyles à 2 €

À peine de retour des fêtes que l’équipe, menée par la Franco-Américaine Natania Kosman, la fille du fondateur d’A-One Records, appâte de nouveau le chaland avec une braderie à prix accessible à (vraiment) toutes les bourses. Les 17 et 18 janvier 2026, ce sont en effet 5 000 vinyles à 2 € pièce (avec une promo : 5 disques achetés, 1 offert) – et A-One promet, comme à chaque braderie, un réassort le plus régulier possible.

Qu’est-ce qu’on y trouvera ? Des disques de hip-hop, bien sûr, mais aussi tous les styles dont le rap s’est inspiré, de la soul au disco, en passant par le R&B, avec également une sélection house et techno, des musiques composées sur les mêmes machines que le hip-hop.

Venez tôt pour choper les meilleurs disques, parce que les collectionneurs ne vous attendront pas !

Quand ? Les 17 et 18 janvier 2026, de 11h à 20h.

Où ? A-One, 42 rue de Montreuil, Paris 11e.

Combien ? Entrée libre, le disque à 2 €.