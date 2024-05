Bramble, nouveau nom et nouveaux cocktails pour ce rooftop à la vue de zinzin

Et de deux ! Après le Combat Cocktail Club au Meurice, Margot Lecarpentier remonte sur le ring pour remettre un bon coup de nouveauté à une autre adresse Ducasse à Paris. L’ex-bar des Ombres sur le toit du musée du quai Branly devient ainsi le Bramble. Il cède aux clients du restaurant la vaste terrasse qu’il occupait l’été dernier pour concentrer les buveurs sur le côté. « J’avais envie d’un endroit plus petit où les gens peuvent se causer et puis, mine de rien, on profite de la meilleure vue ! » explique Margot avec la tour Eiffel XXL en plein cadre depuis ce rooftop classieux. Avec son compère Raphaël Blanc, elle continue de déployer sa vision très personnelle des cocktails, traçant sa route loin des modes de la mixologie, osant de redonner du lustre à des recettes désuettes.

Elle dépoussière ainsi l’éponyme bramble, vieux classique au gin et à la mûre (aaah la mûre), devenu le bramora qui mixe crème de mûre, mezcal, citron vert et vinaigre de géranium pour une sucrosité bien tenue. Même constat pour le Bellini. L’icône vénitienne à la pêche se retrouve joyeusement acidulée par une liqueur de yuzu et du verjus. Lors de la présentation de la carte, Alain Ducasse ne tarissait pas d’éloge pour le Francesca, un grand verre aux allures de tequila sunrise qui cache apparemment bien son jeu. La carte se complète de petites assiettes sudistes : dièse de panisses à plonger dans du tarama, carpaccio de poulpe et pommes paille… Bref une deuxième saison sur le toit et encore au sommet avec toujours une addition d’altitude (comptez au moins 20€ le cocktail).

Où ? Musée du quai Branly, 27 quai Jacques Chirac, Paris 7e

Quand ? Du lundi au dimanche de 18h à minuit