Buvette, concert et barbecues en libre-service : une guinguette électrise une ancienne usine du 93 !

Depuis six ans, par la magie du collectif Soukmachines, une ancienne usine de saucissons a été transformée en un grésillant lieu de création. Ce Préàvie représente plus de 7 000 m2 au cœur du Pré-Saint-Gervais qui accueillent une tripotée d’artistes et d’artisans en résidence. Bonne nouvelle, jusqu’au 20 juillet, vous aussi vous allez pouvoir vous payer une tranche de ce tiers-lieu puisqu’il rouvre au public sa Tomate Guinguette, dans l’ancienne cour de livraison devenue place de village.

Braise en libre-service

Sous les guirlandes de loupiotes, le Préàvie poursuit l’idée mise en place par le collectif dans tous ses squats depuis une décennie : les barbecues – charbon inclus ! – en libre-service. Vous venez avec vos grillades (mais pas vos boissons, faut pas pousser) et boum, c’est pique-nique ! Un boucher sur place pallie les imprévoyances à coups de côtelettes d’agneau, brochettes, merguez… Et pour les braisophobes, une rôtisserie fait bronzer des poulets et une friterie des pommes de terre.

Scène ardente

Le Préàvie déroule aussi une programmation culturelle forcément alternative avec des concerts les vendredis (par exemple le 31 mai l’afrobeat de Tempo Tempo !) et le samedi des activités pour toute la famille : le 1er juin, vous pourrez ainsi vous initier au cinéma d’animation ! Et si la convention d’occupation est prolongée, la guinguette continuera à la rentrée jusqu’au 6 octobre !

Où ? 25 rue Danton, 93310 Le Pré-Saint-Gervais.

Quand ? jusqu’au 20 juillet et du 23 août au 6 octobre. Jeudi, vendredi de 18h à minuit et samedi de 15h à minuit.

