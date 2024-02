By Jove ! Deux nouveaux pubs célèbrent la gastronomie anglaise

La prostate du roi Charles, le XV de la Rose devant nous dans le Six Nations, Blur qui se re-sépare… Il n’y aurait donc que du bad buzz venant d’outre-Manche ? Heureusement non ! L’Angleterre nous envoie aussi des bonnes nouvelles. En mars débarquent à Paris deux fringants représentants d’une institution d’Albion, le gastropub, soit une version de la public house classique où les assiettes se montrent à la hauteur de l’offre des bières.

Blossom Arms : pintes anglaises et chouettes assiettes



© Blossom Arms

Le 1er mars, The Blossom Arms ouvre le bal. Vers Guy Môquet, Alexandre Chapier, après la street food argentine chez Pin-Pan, lance son adresse 100 % anglaise. Dans la salle, on retrouve tous les marqueurs du pub brit : du bois sombre, de la Guinness, une télé allumée sur le sport… Il ne manque que le jeu de fléchettes ! Le menu prend clairement la mer avec fish & chips, annoncé bien crousti, mais aussi huîtres de Bretagne, crab bun, hareng et mayo curry…

Public House : pies qui chantent



© Dmytro Khoroshayev

C’est vers Opéra que le chef londonien Calum Franklin, surnommé le « Pie King » par Jamie Oliver himself, va décliner les tourtes qui ont fait sa renommée. Le cadre de sa Public House décorée par Laura Gonzalez s’avère plus anglais qu’un bonnet de Horse Guards (en moins poilu) : multiples recoins sur trois niveaux, moquette fleurie et tartan à gogo. Dans les assiettes, des meat pies joufflues bien sûr, mais aussi des scotch eggs, du triffle, du pudding… Rien que des classiques du cottage. Il s’agira de garder notre lèvre supérieure rigide en attendant ces ouvertures.

Où ?

The Blossom Arms, 17 rue Guy-Môquet, Paris 17e.

Public House, 21 rue Daunou, Paris 2e.