Cambriolage du Louvre : la galerie Apollon rouvre ce mercredi

Circulez, il n’y aura rien à voir, ou presque. Neuf mois après le cambriolage des joyaux de la Couronne de France (toujours pas retrouvés), la galerie Apollon du musée du Louvre rouvre ses portes au public ce mercredi 22 juillet, mais vide. On pourra simplement profiter de ses décors et de sa somptueuse voûte signée Charles Le Brun, en imaginant les voleurs sauter par la fenêtre.

Aucune collection ni objet précieux ne sera plus stocké dans cette partie du musée, que le nouveau patron du Louvre, Christophe Leribault, nommé en février dernier après la démission de Laurence des Cars, souhaite transformer “en galerie d'apparat”, sa fonction originale. La galerie Apollon a d'ailleurs servi de modèle pour la galerie des Glaces du château de Versailles.

Les objets précieux qui n’ont pas été emportés par les cambrioleurs seront quant à eux exposés “d’ici quelques mois” dans une “chambre forte”, “une salle sécurisée, sans fenêtres, à un autre endroit du musée", a expliqué le directeur du musée à l'Agence Radio France. Mais il reste encore à financer ce projet, qui s’ajoute aux travaux de réaménagement de l’entrée et au déplacement de La Joconde.

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