Le musée accueillera un véritable mini-festival avec, outre la projection sur grand écran, des concerts en début de soirée, des rencontres avec des artistes, des bars, un glacier, des food trucks…

Se faire des films posé sur un transat dans la cour du Louvre par une nuit d’été : Cinéma Paradiso sera encore une fois le cinéma en plein air le plus convoité de l’été parisien. Pour sa sixième édition, le musée du Louvre s’associe de nouveau au groupe MK2 pour programmer quatre soirées exceptionnelles dans sa majestueuse cour Carrée, du 1er au 4 juillet 2026.

Quelle affiche !

Le musée accueillera un véritable mini-festival avec, outre la projection sur grand écran, des concerts en début de soirée, des rencontres avec des artistes, des bars, un glacier, des food trucks… Et alors qu’on avait déjà annoncé ici la projection de Julie (en 12 chapitres), en présence du réalisateur Joachim Trier – accompagné de Lily Bloom du Cercle, là tous les soirs –, film qui avait valu à Renate Reinsve le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2021, les orgas viennent de dévoiler l’affiche complète… et quelle affiche !

Le lever de rideau sera marqué par la projection de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson qui, s’il vous plaît, présentera le film en personne ! Les deux derniers soirs friment tout autant avec l’avant-première d’Histoires de la nuit de Léa Mysius, film adapté d'un roman du dernier Goncourt Laurent Mauvignier, et par ailleurs tout juste montré à Cannes ; et en clôture, les spectateurs pourront visionner le précieux Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.

Comme l’accès est gratuit, trois tirages au sort sont prévus en juin pour attribuer les places, sachant que 2 500 personnes pourront assister à chaque soirée. Alors que les préinscriptions sont déjà ouvertes sur la plateforme dédiée, les résultats des tirages au sort seront de leur côté connus les mercredis 10, 17 et 24 juin 2026 à midi.

Quand ? Du 1er au 4 juillet 2026.

Où ? Cour Carrée du Louvre, Paris 1er.

Combien ? Gratuit, inscription au tirage au sort ici.