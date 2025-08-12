Canicule à Paris : la carte des îlots de fraîcheur pour survivre à plus de 35 °C

Les prévisions météo sont formelles : cette semaine, ça va être chaud pour tout le monde en France, et Paris n’y échappera pas. Alors que 16 départements sont déjà en vigilance rouge canicule, l’Ile-de-France a été placée en vigilance orange pour la journée du mardi 12 août avec des températures qui dépasseront les 35°C. Et ce sera comme ça jusqu’au week-end.

Alors, où se réfugier si vous n’avez pas encore d’amis dotés d’un climatiseur (mais ça ne saurait tarder) ? La mairie de Paris a eu la bonne idée de mettre en ligne une carte interactive recensant tous les îlots de fraîcheur de la ville, avec des filtres permettant d’afficher les lieux gratuits. On y trouve notamment les parcs et squares et leurs pergolas, les musées, les églises ou les bibliothèques climatisées, les ombrières, les brumisateurs, les piscines et sites de baignade, ainsi que les terrains de pétanque, où il fait plus frais sous les arbres (sans compter les glaçons).

On y repère aussi les commerçants faisant partie du dispositif “Ici, je choisis l’eau de Paris”. Chez eux, il suffit de pousser la porte et de demander gentiment, et on vous remplit votre verre, bouteille ou gourde gratuitement.

La carte indique également les zones les plus fraîches dans les parcs, soit celles qui disposent de la plus grande densité d’arbres. Spoiler : cette semaine, il vaudra mieux se réfugier aux Buttes-Chaumont et au parc Montsouris !