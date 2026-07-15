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Canicule Club : un pop-up de lingerie vintage s'installe ce samedi près du canal Saint-Martin

Une sélection de pièces ultra-légères, parfaites à porter durant ces canicules en série !

Écrit par
Romy Mangez
Canicule Club : le pop-up de lingerie vintage s'installe près du Canal Saint-Martin
@ Imane touati / Cecilia Feller | Canicule Club : le pop-up de lingerie vintage s'installe près du Canal Saint-Martin
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Pour compléter sa garde-robe d’été, rendez-vous à la Pablo T-Shirt Factory dans le 10e arrondissement ce samedi 18 juillet. Pendant une journée, de 10h à 20h, l'atelier accueille le Canicule Club, un pop-up d'une journée pensé pour donner une seconde vie à la lingerie vintage.

Imane Touati et Amal Belabbes Chakor, la créatrice de Shoppe La Story, ont curaté une sélection de robes, jupons, nuisettes ou sous-vêtements dénichés un peu partout dans le monde, de Los Angeles à Florence en passant par Marseille. Des pièces ultra-légères parfaites à porter durant ces canicules en série !

Le fameux Café Kitsuné sera aussi de la partie pour distribuer des boissons fraîches, pendant que la marque TALM proposera une sélection de brumes et de crèmes solaires. 

Petit bonus : les 50 premières clientes de la journée repartiront avec un produit de beauté TALM gratuit. De quoi vous motiver à braver la chaleur parisienne.

? Pablo T-Shirt Factory, 10 passage des Marais (10e).
Quand ? samedi 18 juillet 2026, de 10h à 20h.
Prix ? entrée libre et gratuite.

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