Canicule Club : un pop-up de lingerie vintage s'installe ce samedi près du canal Saint-Martin

@ Imane touati / Cecilia Feller | Canicule Club : le pop-up de lingerie vintage s'installe près du Canal Saint-Martin

Une sélection de pièces ultra-légères, parfaites à porter durant ces canicules en série !

Pour compléter sa garde-robe d’été, rendez-vous à la Pablo T-Shirt Factory dans le 10e arrondissement ce samedi 18 juillet. Pendant une journée, de 10h à 20h, l'atelier accueille le Canicule Club, un pop-up d'une journée pensé pour donner une seconde vie à la lingerie vintage.

Imane Touati et Amal Belabbes Chakor, la créatrice de Shoppe La Story, ont curaté une sélection de robes, jupons, nuisettes ou sous-vêtements dénichés un peu partout dans le monde, de Los Angeles à Florence en passant par Marseille. Des pièces ultra-légères parfaites à porter durant ces canicules en série !

Le fameux Café Kitsuné sera aussi de la partie pour distribuer des boissons fraîches, pendant que la marque TALM proposera une sélection de brumes et de crèmes solaires.

Petit bonus : les 50 premières clientes de la journée repartiront avec un produit de beauté TALM gratuit. De quoi vous motiver à braver la chaleur parisienne.

Où ? Pablo T-Shirt Factory, 10 passage des Marais (10e).

Quand ? samedi 18 juillet 2026, de 10h à 20h.

Prix ? entrée libre et gratuite.