Canicule : la consommation d'alcool sur la voie publique interdite à Paris à partir de ce vendredi midi

Après la Fête de la Musique, la préfecture de Paris interdit de nouveau la consommation d’alcool sur la voie publique à partir de vendredi 26 juin à midi. Le préfet de police, Patrice Faure, explique sa décision par « la saturation des établissements hospitaliers ». « Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter », a-t-il dit lors d'un point de presse. « Mon devoir est que le système ne soit pas embolisé ».

Faire respecter l’interdiction sera une gageure pour la police, alors que les Parisiens ont passé les dernières nuits à affronter la canicule dehors, dans les parcs et jardins ouverts 24/24, et que l’équipe de France de football joue un match de Coupe du Monde contre la Norvège vendredi à 21h.

Dans la foulée, on apprenait l’annulation de Solidays et le report de La Marche des Fiertés. Depuis le début de la canicule, les sapeurs-pompiers effectuent chaque jour près de 2 500 interventions, soit deux fois plus que la moyenne.