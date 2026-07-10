Le théâtre de la Ville installe 180 mètres carrés de voiles d’ombrage et des parasols sur la place.

Alors que plusieurs rassemblements culturels ont été annulés à cause de la canicule, la Dance Party avec la compagnie Hofesh Shechter, organisée dans le cadre du festival des Places, aura bien lieu ce samedi 11 juillet sur la place du Châtelet, transformée en véritable « refuge climatique ».

Pour pouvoir danser en sécurité, le théâtre de la Ville - Sarah-Bernhardt installera 180 mètres carrés de voiles d’ombrage sur la place, un dispositif complété par des parasols disponibles gratuitement. Le hall du théâtre sera ouvert à partir de 11h, climatisé à 25 °C, grâce au système « Fraîcheur de Paris » qui utilise seulement l’eau de la Seine. Le bar (sans alcool) sera aussi ouvert et des points d’eau seront disponibles sur la place.

Près de 2 000 personnes ont prévu de participer aux trois ateliers de danse prévus tout au long d’une journée qui se clôturera par un DJ set de Fred Despierre (il reste encore des places gratuites à réserver ici). Mais vous pouvez y aller juste pour vous mettre au frais.

Quand ? samedi 11 juillet, de 11h à 20h.

Où ? place du Châtelet, Paris 1er.