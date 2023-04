Casa Eminente, un missile cubain à Bastille

Après avoir havanisé le 1802 fin 2021, Eminente, le rhum de LVMH lancé en 2020, récidive avec la Casa Eminente, maison particulière de zinzin à une seconde de jet privé de la Bastille. Derrière un auguste portail XVIIIe se cache donc un paladar à la cubaine dans un espace labyrinthique où rien n’a été laissé au hasard : mobilier tropicool chiné par Selency, œuvres d’artistes cubains, salle de présentation de la gamme des bouteilles, explication de la fabrication sous forme de (mini-)escape game, chambres pour les VIP… Mais surtout un bar et un restaurant ouverts à tous, aux cartes pensées par des talents tournants.

En avril, c’était au tour du duo Lucas Maraton, exfiltré de Symbiose à Bordeaux, et Céline Pham (Inari à Arles). La cheffe propose des assiettes plus affûtées qu’une machette de coupeur de cannes (mais pas données) : maquereau à la flamme pimenté et patates douces (13 €), poulet fondant à partager et purée au jus de volaille (27 €). Côté shaker (15 € le verre), les verres ne sont pas là pour la déco dans le bar cosy où roucoule Manu Chao.

On peut siroter un étonnant El Especial, cocktail entièrement noir à l’amertume plus contrôlée que l’Internet cubain (rhum, shrub d’aubergine brûlée et encre de seiche, Cynar, bouillon d’algues fumées) ou un patchoulesque El Nectar, lointain cousin du Negroni au rhum, Chartreuse jaune, pineau blanc et vermouth Dolin. Réservation indispensable même pour le bar (mais le speakeasy à la cave offre quelques places sans résa). L’expérience dure jusqu’à juillet, soit un peu moins longtemps qu’un discours de Fidel Castro.

Où ? 6, impasse Guéménée Paris 4e

Quand ? Du mardi au samedi de 18h à minuit (1h vendredi et samedi)

Réservation ici