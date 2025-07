Ce bâtiment parisien figure parmi les 24 plus beaux du monde selon Time Out

La Fondation Louis Vuitton figure parmi les 24 plus beaux bâtiments du monde selon Time Out. Entre prouesses architecturales et esthétisme futuriste, ce chef-d’œuvre signé Frank Gehry s’impose comme l’un des monuments les plus fascinants de la planète.

Des cascades vertigineuses, des forêts millénaires, des dunes infinies… La planète regorge de merveilles naturelles. Mais certaines des plus grandes beautés que l’on peut contempler sont nées de la main de l’homme. Depuis des siècles, l’humanité érige des édifices hors norme – temples sacrés, musées labyrinthiques ou prouesses de verre et d’acier – qui défient les lois du temps, de la gravité et de l’imaginaire.

Partout sur le globe, des structures émergent du sable, de la jungle ou du béton pour raconter les grandes épopées humaines – ambitions monumentales, élans mystiques ou visions futuristes. Time Out en a retenu 24 : des pyramides de Gizeh aux lignes torsadées d’un musée norvégien, des vitraux kaléidoscopiques de Chiraz aux voiles translucides d’un temple chilien, cette sélection dessine une carte de l’architecture la plus bouleversante. Et Paris, elle, trace sa ligne avec une nef de verre amarrée au bois de Boulogne : la Fondation Louis Vuitton, qui se hisse à la 6e place du classement.

La Fondation Louis Vuitton entre dans le panthéon des plus beaux bâtiments du monde

À travers cette sélection, Time Out met à l’honneur l’architecture dans ce qu’elle a de plus fascinant : des structures anciennes ou futuristes, spirituelles ou politiques, toutes unies par un sens aigu de l’émotion et du génie humain. Parmi elles, la Fondation Louis Vuitton brille comme une figure de proue.

La Fondation Louis Vuitton a jeté l'ancre dans le bois de Boulogne en octobre 2014, sur le site d'un ancien terrain de bowling. Le spectaculaire vaisseau dessiné par l'architecte star Frank Gehry accueille les œuvres collectées par le PDG du groupe LVMH Bernard Arnault. Encore un beau bijou pour l'art contemporain, financé par un des grands groupes financiers liés à l'industrie du luxe – symbole d’une époque excessive où culture rime avec grosse fortune.

En chiffres, la Fondation Vuitton, c'est une coquille faite de 12 voiles de verre qui aurait coûté au minimum 100 millions d’euros, et à l'intérieur de laquelle siègent un auditorium et un espace d'exposition de 3 850 mètres carrés, composé de 11 galeries. Une surface muséale finalement assez restreinte par rapport notamment au gigantesque musée Guggenheim de Bilbao, réalisé lui aussi par Frank Gehry.

Situé dans les beaux quartiers excentrés de l'Ouest parisien, cet écrin pour l’art contemporain s'avère grandiose, impressionnant et excelle dans la fonction qu'il a choisie : accueillir les stars de l'art d'aujourd'hui. Depuis son ouverture, le lieu enchaîne les expos blockbusters comme Bernard Arnault collectionne les mentions au classement Forbes. Des noms ? Basquiat, Warhol, Sherman, les collections Chtchoukine, Courtauld et Morozov, Charlotte Perriand ou Giacometti.

Les 24 plus beaux bâtiments du monde

Le reste du classement fait le tour du globe : de la Hallgrímskirkja islandaise à la mosquée Nasir al-Molk en Iran, du MONA australien au sanctuaire suspendu de Las Lajas en Colombie. Une manière de rappeler qu’en matière de beauté architecturale, la planète n’a pas fini de nous faire tourner la tête — et que Paris, elle, reste solidement amarrée au sommet.