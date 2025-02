Ce bistrot parisien sert le meilleur sandwich du monde selon Time Out

On a activé notre réseau international de fines gâchettes du casse-dalle pour vous dégoter les sandwichs les plus déments de la planète.

Une baguette, ce n’est pas juste un bout de pain qui croustille. C’est une icône parisienne, un accessoire presque aussi essentiel qu’un tote bag au marché bio. Et aujourd’hui, c’est aussi la raison pour laquelle un bistrot de la capitale vient de décrocher le titre du meilleur sandwich du monde. La concurrence est rude car partout sur la planète, on colle des trucs entre deux tranches de pain. Mais quand Time Out a convoqué son escadron international de becs affûtés pour trancher la question, c’est le jambon-beurre du Petit Vendôme qui a collé tout le monde au tapis.

Pour les terroiristes purs et durs, les touristes bien informés et les stagiaires fauchés des grandes maisons environnantes !

Formica jaune et rouge, nappes à carreaux vichy, sifflards au croc, saint pourçain à la ficelle : à un jet de Rolex de la place Vendôme, ce « rapide croûte auvergnat », racheté à la famille Leroux en 2012 par Gilles Caussade, est une bénédiction rescapée des années 1950. À l’heure du déj', une file d’attente longue comme un jour sans pain empêche les curieux d’entrer. Agglutinés devant le zinc, salive au bec, ils reluquent la confection des sandwichs. Dans sa crousti-baguette signée Julien, le jambon à l’os (de Bretagne) est tendre et parfumé, véritable antidote aux tranches de carton sans saveur des supermarchés. Comptez entre 5 et 8 balles le casse-dalle le plus parisien de l'univers.

Et dans le reste du classement des meilleurs sandwiches du monde...