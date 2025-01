Pour ses 150 ans, l’Opéra Garnier convoque la grosse artillerie. Le 24 janvier 2025, ce mastodonte parisien accueillera un gala anniversaire qui rassemblera tout ce que l’Opéra national de Paris compte de mieux : l’Orchestre, les Chœurs, les Étoiles, les danseurs du Ballet et les élèves de l’École de Danse. À cela s’ajoutent quelques invités triés sur le volet, histoire de pimenter l’affaire : Lea Desandre, Thomas Dunford, Juan Diego Flórez, Lisette Oropesa et Ludovic Tézier. Pas d’invitation pour ce festin culturel ? Pas de panique. France 5 se charge de diffuser la soirée en léger différé, accompagnée d’un documentaire intitulé Une journée extraordinaire : 24 heures à l’Opéra Garnier, réalisé par Priscilla Pizzato.

150 ans de magie à l'Opéra Garnier

Mais Garnier, ce n’est pas qu’une soirée bling-bling. C’est 150 ans d’histoire à vous donner des frissons. Ce « Versailles de l’art lyrique », comme on aime l’appeler, a été inauguré le 5 janvier 1875, sous Napoléon III. À l’époque, l’architecte Charles Garnier avait vu les choses en grand : des dorures par-ci, du marbre par-là, un plafond de Chagall plus tardif mais iconique… et une façade qui ferait pâlir les rois de l’époque. Influences classiques, baroques et Renaissance se mêlent pour créer ce mastodonte absolu du style Second Empire.

Aujourd’hui, l’Opéra Garnier partage la vedette avec son petit frère, l’Opéra Bastille. Ensemble, ils forment le duo opposé mais complémentaire de l’Opéra national de Paris, sous la direction d’Alexander Neef. Mais soyons honnêtes, Garnier reste la star du show. Toujours debout, 150 ans plus tard, à émerveiller les foules avec ses spectacles d’opéra, ses ballets, et ses 172 levers de rideaux par saison.

Pour ceux qui n’ont pas envie de lâcher un SMIC dans une soirée, il reste les visites, guidées ou non. À partir de 15 €, vous pouvez errer dans ce palais somptueux, et vous prendre pour le héros ou l’héroïne de Phantom of the Opera. Attention, certaines zones restent inaccessibles, comme la légendaire loge du fantôme ou les salles de répétition. Et oui, c’est souvent bondé de touristes, alors patience.

Bref, 150 ans et pas une ride. L’Opéra Garnier reste le summum du chic parisien, à la fois musée vivant et scène mythique, où passé et présent dansent ensemble pour éblouir les badauds.