Ce dimanche, c’est carnaval à la Cité du Design avec un line-up afro-caribéen de dingo

Comment ça, c’est l’automne ? Au Wanderlust, l’été file à l’indienne avec un carnaval de 12 heures sur les quais ! Le dimanche 29 septembre, ce sera un peu Notting Hill-sur-Seine du côté du Wanderlust et de son voisin Fvtvr avec une programmation résolument caribéenne qui célèbre la culture soundsystem de 17h jusqu’à 5h du matin. Ce Karnaval (With Love), qui revendique la filiation avec la « rébellion joyeuse » du célèbre carnaval londonien, a donc réuni un plateau d’artistes au diapason, avec en tête d’affiche les deux stars martiniquaises Kalash et Maureen – attention aux coups de boule s’ils jouent “Laptop” ensemble.

Une affiche de mini-festival

Dès que ça parle de “wine your body”, JoeyStarr répond bien entendu présent, et le Jaguarr rugira au micro en compagnie de ses fidèles, le MC Tuco et le DJ de NTM Naughty J. Pour compléter l’affiche de ce mini-festival, on trouve des gens qui ont pris l’avion comme le DJ nigérian Sarz, qui fait des prods pour Wizkid, sa compatriote Brazy, chanteuse new gen qui commence à prendre la lumière, ou les DJ de la Sunday, la plus grosse soirée du moment à Abidjan. Et d’autres qui peuvent venir en métro, comme le crew parisien La CREOLE, association de sapeurs danseurs engagés bien connus des nuits parisiennes, avec ses résidents Sylvère et Greg aux platines, ou encore la rappeuse biberonnée au dancehall Le Juiice.

Aux fourneaux, Julien Sebbag a préparé une offre street food pour tenir le coup jusqu’au bout, et comme c’est carnaval, habillez-vous comme à la parade !

Quand ? dimanche 29 septembre, 17h-5h

Où ? Wanderlust et Fvtvr, 32 quai d'Austerlitz, Paris 13e.

Combien ? 30-35 €. Billetterie ici.