Les meilleures choses à faire cet automne à Paris

On avait déjà pu apercevoir un peu de Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton, à l'occasion de l'expo événement Etre moderne : le MoMa à Paris. Trois ans plus tard, l'iconique performeuse et photographe américaine investit en solo le paquebot designé par Frank Gehry, avec sa plus grande expo européenne couvrant la période de 1975 à nos jours. Et qui dit Cindy Sherman dit portraits en série, dans lesquels elle caricature le monde tout en se mettant en scène. Au total, ce sont plus de 300 images et séries qui sont annoncées, dont les mythiques Untitled Film Stills, Broken Dolls et Hollywood/Hamptons Types. Ajoutez à cela de très récentes créations de Sherman mises en perspective avec une soixantaine d'œuvres de la collection privée de la Fondation Louis Vuitton, dont des portraits de Louise Bourgeois ou Andy Warhol, et le compte semble bon.