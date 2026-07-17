Ce GPS anti-canicule vous aide à traverser Paris sans fondre au soleil

@ Mistervlad / Shutterstock.com | Cette nouvelle appli calcule les itinéraires les plus frais de Paris

Ce GPS piéton analyse la carte de Paris pour repérer les rues où il fait le moins chaud.

Marcher plus de dix minutes sous le cagnard de la capitale cet été ressemble à une épreuve olympique. Heureusement, le site Fraichoù.fr a été créé pour vous éviter d'arriver à vos rendez-vous dégoulinant de sueur.

Arbres, parcs ou points d’eau, ce nouveau GPS, créé par un ingénieur rennais et disponible pour Rennes, Lille, Nantes et Paris, est simple mais efficace : plutôt que de vous proposer le chemin le plus court, le site web calcule pour vous l’itinéraire le plus frais. Quelques minutes de marche de plus qui vous feront gagner de précieux degrés.

En pratique, le calculateur analyse la carte de Paris pour trouver les rues étroites et fraîches, les passages couverts, les parcs arborés et les zones équipées de brumisateurs ou de fontaines à eau.

Entrez votre lieu de départ et d’arrivée, votre horaire, et le site affiche le trajet le plus court, et le plus frais. De quoi éviter de fondre avant même d'avoir commencé sa journée.