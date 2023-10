Ce mois-ci, visitez gratuitement 260 ateliers d’artistes dans une ancienne usine de parfums de 20 000 m2

Bim, bam, POUSH ! Trois ans à peine après son éclosion, et un an après son déménagement à Aubervilliers, POUSH, ce fabuleux vivier d’artistes imaginé par l’agence Manifesto dans une ancienne usine de parfums de 20 000 mètres carrés, est devenu l’un des lieux arty franciliens les plus courus. Veinards que nous sommes, les vendredi 20 et samedi 21 octobre, le lieu ouvrira gratuitement les grilles des 260 ateliers de ses résidents. Spoiler : plusieurs des artistes que vous croiserez ont de fortes chances d’exploser ces prochaines années.

© Axel Dahl

POUSH, c’est déjà un lieu complètement frappadingue, fait d’enchevêtrements d’espaces créatifs et dont le climax prend la forme d’une vertigineuse coupole verrière de 2 000 mètres carrés. C’est ici que vous pourrez découvrir le travail de 260 artistes du monde entier – près de 40 % des résidents sont étrangers –, qui slaloment entre toutes les formes d’art et d’artisanat. Il y aura autant de la photo, des installations, de la sculpture que de la danse et du théâtre. Conseil des orgas : prévoyez entre une et deux heures de visite pour être tranquille.

© Ismael Bazri Le Poush

On signale également un programme spécial de la fréquence locale Radio POUSH, une propale graille au resto, un pop-up à la librairie et une soirée « Insomnie » en collab avec Paris+. On vous laisse prendre vos billets – gratuits – et trouver des ateliers à votre convenance, mais ça ne devrait pas être bien compliqué au vu de l’offre – faut pas pousher quand même !

Quand ? vendredi 20 et samedi 21 octobre 2023, de 13h à 20h.

Où ? 153 avenue Jean-Jaurès, 93300 Aubervilliers.

Combien ? gratuit (sur réservation).