POUSH, friche d’artiste XXL dans une ancienne usine d’Aubervilliers

Depuis son ouverture il y a trois ans, la pépinière d’artistes a fait du chemin. Aujourd’hui installé dans une ancienne usine à Aubervilliers, POUSH est devenu le plus gros vivier de jeunes artistes en France.

Un lieu popu mais pointu, destiné aux jeunes artistes et leurs maigres revenus ? C’est le pari tarabiscoté de POUSH, immense incubateur qui s’est installé au-delà du périph, attirant autant les artistes émergents intra-muros qu’internationaux – avec 40 % d’étrangers. Lancé par l’agence Manifesto en 2020, ce village d’artistes XXL a d’abord poussé à Clichy (où se trouvent également les écoles Kourtrajmé, La Renverse et les Ateliers Médicis) avant d’emménager l’année dernière dans une ancienne usine de parfum de 20 000 mètres carrés à Aubervilliers. Aussi grand qu’un Palais de Tokyo, devenant ainsi le plus vaste réservoir d’artistes émergents du Grand Paris, c’est le lieu idéal pour accueillir les 250 résidents (âgés de 35 ans en moyenne) qui peuvent y louer des locaux pour un prix ultra-abordable (environ 10 euros HT du mètre carré). Mais pas que.

© Axel Dahl

Plus qu’une factory d’artistes, POUSH est un vivier créatif où les notions de communauté et d’entraide priment sur le reste, permettant aux jeunes plasticiens d’évoluer dans un milieu où leurs travaux pourront être améliorés, exposés et découverts par de grands noms du monde de l’art, qui se pressent à la grille lors des journées portes ouvertes pour être les premiers à voir les nouveaux travaux d’une Bianca Bondi ou d’un Grégory Chatonsky.

Pour le commun des mortels (nous quoi), rendez-vous chaque mercredi à 18h45 pour découvrir le site et surtout l’espace de 2 000 mètres carrés coiffé d’une magnifique coupole où s'enchaînent expos, perfs et installations in situ. De quoi donner un vrai coup de poush à la carrière de ces futures stars de l’art contemporain !

Quand ? Tous les mercredis à 18h45, visite des expositions. Voir sur le site (ici) pour les journées portes ouvertes.

Où ? 153 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers