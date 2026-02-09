Ce monument emblématique à 1h de Paris lance un financement participatif pour sa rénovation à 68 millions d’euros

Parfois, les bâtiments qui abritent de grandes œuvres sont eux-mêmes remarquables, comme c’est le cas du Château de Chantilly : 115 hectares, 23 bâtiments (dont deux châteaux), 32 000 m2 de surface intérieure. Ce château du XIVe siècle, reconstruit au XIXe après avoir été endommagé durant la Révolution française, se situe dans l’Oise, au nord de Paris, et accueille le musée Condé. Il conserve la deuxième plus importante collection d’art en France après le Louvre, avec notamment des œuvres de Raphaël, Poussin et Fra Angelico, ainsi qu’une salle de lecture réunissant livres anciens et manuscrits médiévaux. En 2025, il a été élu « monument préféré des Français » à l’issue d’un sondage organisé par France TV.

Comme le Louvre, le site nécessite aujourd’hui d’importants travaux de rénovation, que ses gestionnaires prévoient de financer en faisant appel à la générosité du public. Au cours des six dernières années, depuis l’arrêt du financement par l’Aga Khan fin 2020, les restaurations ont été prises en charge par les Amis du musée Condé et les Amis du domaine de c. L’an dernier, les 658 000 visiteurs ont généré 12,7 millions d’euros de recettes, mais un récent communiqué annonce le lancement d’une « grande campagne de levée de fonds » destinée à financer les « besoins urgents » du site. Deux opérations majeures de restauration et de réaménagement à venir : la remise en état du clos et du couvert du château d’Enghien, ainsi que la création de nouvelles réserves pour le musée Condé au sein des Grandes Écuries.

Selon The Independent, 68 millions d’euros seront nécessaires au cours de la prochaine décennie pour restaurer les bâtiments classés du château et garantir sa « préservation à long terme ». Dans le détail, The Times indique que 22,9 millions d’euros seront consacrés au château principal, 11,5 millions au château d’Enghien attenant, environ 4 millions à la rénovation de la salle de lecture, et 33 millions à des « urgences structurelles ». Le chantier représente donc un investissement important.