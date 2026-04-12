Ce petit coffee propose des pâtisseries dignes d’un palace !

Dans le Marais, on s’arracher les délicates créations sucrées de ce pâtissiers japonais surdoué

Pierres grattées, tables de bois zen et population à néo-mulet, le Pontochoux café, annexe du minuscule spot à curry japonais voisin, n'aurait pu n'être qu'un coffee shop du Marais de plus où siroter un espresso de chez Coffee Collective.

Mais ne vous fiez pas aux apparences : il cache en fait une des meilleures pâtisseries de l’arrondissement !

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Merci au magicien du sucré Akira Takahashi. Cet ancien chef pâtissier du feu restaurant Les Climats y mitonne de vrais petits desserts gastro pour ceux qui ont la chance de se caler dans ses horaires (il n’est là que du mercredi au dimanche de 12 h 30 à 17 h). On y a cuillère par exemple un Mont-Blanc 3.0 surnaturel autour d'une glace au chocolat et thé hojicha soyeuse, d'une mousse à l'armoise à la texture évanescente et des incontournables vermicelles de marron. Le sucre du printemps !

Où ? 18 Rue du Pont aux Choux, Paris 3e

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