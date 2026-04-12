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Ce petit coffee propose des pâtisseries dignes d’un palace !

Dans le Marais, on s’arracher les délicates créations sucrées de ce pâtissiers japonais surdoué

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
et
François Blanc
Ce coffee shop du Haut Marais cache des desserts stratosphériques.
© Pontochoux Café
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Pierres grattées, tables de bois zen et population à néo-mulet, le Pontochoux café, annexe du minuscule spot à curry japonais voisin, n'aurait pu n'être qu'un coffee shop du Marais de plus où siroter un espresso de chez Coffee Collective.
Mais ne vous fiez pas aux apparences : il cache en fait une des meilleures pâtisseries de l’arrondissement !

Merci au magicien du sucré Akira Takahashi. Cet ancien chef pâtissier du feu restaurant Les Climats y mitonne de vrais petits desserts gastro pour ceux qui ont la chance de se caler dans ses horaires (il n’est là que du mercredi au dimanche de 12 h 30 à 17 h). On y a cuillère par exemple un Mont-Blanc 3.0 surnaturel autour d'une glace au chocolat et thé hojicha soyeuse, d'une mousse à l'armoise à la texture évanescente et des incontournables vermicelles de marron. Le sucre du printemps !

Où ? 18 Rue du Pont aux Choux, Paris 3e

Par ici pour lire la chronique complète du Pontochoux Café

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