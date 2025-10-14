Paris

Ce samedi, la Botte déboule à Belleville !

Un jour aux couleurs de l’Italie entre pizzas, photos romaines et DJ set italo-disco.

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Pizza et vin nature
© Centre Culturel
Centre culturel ? Non, ce samedi, dites plutôt centro culturale ! Le bar à vin/pizzeria de la famille Chambre Noire lance, le temps d’un samedi, son mini-festival Viva l’Italia. Une célébration largement culinaire de l’Italie, avec une rasade d’art et une bonne louchée de musique.

Pour les papilles, vous allez pouvoir goûter les pizzas à la coupe cuisinées par Leonardo Gombi, remonté de Delicatessen Place, mais aussi vous initier à l’art subtil de la pizza au levain avec Marthe Brejon, la régionale de l’étape. Et pour rester dans le thème, une tombola vous permettra de gagner le livre d’Ezechiel Zerah, sobrement intitulé Pizza ! La 2e salle va s’orner des photos romaines de Marie Kostiguian et du DJ set italo-disco du Faune Fêlé. Tutto va bene !

