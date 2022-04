Delicatessen Place

Time Out dit

5 sur 5 étoiles

The place to be ? The place tout bu ! La cave Delicatessen nous en tire-bouch’ un coin depuis 2016 avec sa mirifique collection de verticales naturelles. Histoire d’enfoncer le glou, Mireille (la patronne), Gabriel, Emma et les autres ont rafistolé l’étroite cordonnerie attenante de bric et de broc (enseigne d’origine, vieux tableaux, palissade grattée). Résultat ? On a la réjouissante impression de boire des coups dans une boîte à chaussures.

Depuis la kitchenette, c’est le chef irlandais Hugh Corcoran (ex-Pères populaires) qui pose des rustines simples et jolies sur les appétits troués : œufs et mayo choyée aux anchois (6 €), radis acidifiés à la grecque (6 €), asperges vertes sous une moumoute de pecorino (9 €), artichauts vapeur à déconstruire et vinaigrette (9 €), sandwich toasté au fromage (10 €) et, en plat chaud, une daube de bœuf à la provençale qui a mijoté aussi longtemps que les résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle (16 €).

Et à boire, toute la mer de vin vendue à côté ! On va chercher soi-même sa boutanche que l’on revient vider sur mange-debout contre un droit de bouchon de 10 €. L’autre jour, un chenin ample de Robinot (36 €) – parmi plein d’autres stars du pinard mais aussi des petits jeunes qui débutent. Et comme Delicatessen recèle une collec de flacons en 150 cl, souvenez-vous de ce bon mot de Churchill : le magnum, c’est le format idéal quand on est deux et que l’autre ne boit pas. Sacré Winston.