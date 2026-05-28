Ce smash burger parisien vient d’être sacré 6e meilleur burger du monde par Time Out

À Paris, un smash burger de Saint-Germain-des-Prés vient d’être classé 6e meilleur burger du monde par Time Out. Une consécration bien juteuse pour la capitale, qui se hisse dans le gratin mondial du bun.

Existe-t-il bouchée plus réjouissante que l’impact salé et fumé d’un très, très bon burger ? La réponse est évidente : bien sûr que non. Partout dans le monde, des restos bricolent, grillent et retournent leur propre version du classique burger au bœuf, avec sauces maison, buns barrés et viandes de compétition pour propulser ces steaks sous pain dans une autre dimension.

On a voulu savoir où trouver, très exactement, les burgers les plus savoureux, les plus juteux, les plus décadents et les plus inventifs du moment. Alors on a cuisiné l’équipe mondiale des rédacteurs food & drink de Time Out sur les meilleurs burgers dans lesquels ils ont planté les dents – avant de les classer selon les adresses affichant les meilleures notes Google. Résultat ? Quatorze burgers à s’en lécher les doigts, disséminés dans quelques-unes des meilleures villes du monde.

Paris décroche la 6e place mondiale avec Spécimen Burger

Paris décroche la 6e place grâce à Spécimen Burger, la cambuse à smash burgers de Saint-Germain-des-Prés qui prouve qu’on peut faire croustiller deux steaks maturés, du cheddar fondu et un bun moelleux à la fécule de pomme de terre sans traverser le périph. Même au cœur du 6e, le burger sait perdre la cravate.

Les meilleurs burgers du monde selon Time Out

Du wagyu smashé à un surf and turf bien kitsch, en passant par tout ce qui se glisse entre les deux, voici les meilleurs burgers de la planète en ce moment, tous testés et approuvés par nos soins. À table.