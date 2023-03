Jadis symbole cartonneux de la malbouffe impérialiste, le burger s’est anobli, a perdu son “ham” mais gagné des produits hyper quali (viande de concours, buns bueno…) et réussi à séduire les plus grands chefs comme les foules pour son côté réconfortant. Du coup, quand on se demande où trouver les meilleurs burgers de Paris, on a l’embarras du choix. Heureusement, au péril de son cholestérol, Time Out a vadrouillé dans tout Paris pour vous mitonner sa sélection des meilleures adresses à burgers. Cheeseburger, smash burger, veggie burger… Prévoyez une bonne heure de sieste en dessert !