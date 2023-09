Ce week-end, ce disquaire solde ses disques à partir de 1 € avant de déménager !

Liquidation totale avant déménagement ! Alors qu’il a déjà inauguré sa nouvelle échoppe au 8 rue Pierre-Picard dans le 18e, le disquaire Balades Sonores vide les bacs de ses deux boutiques de l’avenue Trudaine les 16 et 17 septembre. Une coda en forme de braderie ultime, en featuring avec une guinguette dominicale.

Première chose : le stock. Celui-ci creusera le même (micro)sillon emprunté par la boutique avec le nectar des labels de rock indé, du hip-hop, de la musique électronique ou des classiques tous genres confondus. Mais on se doute bien que ce qui vous intéresse le plus, ce sont les prix, qui, on l’annonce, seront dégressifs. Si vous achetez un skeud, vous avez 10 % de rabais, vous en prenez deux, c’est 20 %, et ainsi de suite jusqu’à cinq disques et 50 %. Et tous les dix disques, en plus des 50 %, on vous file un disque gratos. Vous en voulez encore ? Pour un disque neuf acheté, un disque d’occase est également glissé dans la besace. Et si vous ne cherchez que des disques d’occase, ils sont tous à 1 € (les 10 pour 5 €).

Et puis le dimanche, Balades Sonores organise une guinguette de 16h à 20h, une façon de rendre hommage à ses centaines de showcases organisés au fil des ans. Il sera ensuite temps de saluer la nostalgie et de dire bonjour à la future boutique.

Quand ? Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de 11h30 à 19h30.

Où ? 1 et 3 avenue Trudaine, Paris 9e.