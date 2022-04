Ce week-end, c’est la Fête de la librairie indépendante

Ce samedi 23 avril, l’indépendance sera mise à l’honneur sous toutes ses coutures. Tandis que les zinzins du microsillon diggueront jusqu’à épuisement lors du Disquaire Day, les amateurs de caractères vont s'ébaudir avec la 24e édition de la Fête de la librairie indépendante. Comme tous les ans, sur le modèle de la Sant Jordi espagnole, les curieux pourront récupérer gratuitement dans près de 500 librairies en France – dont une cinquantaine à Paris et une centaine en Ile-de-France – un livre (et une rose) édité pour l’occasion par l’asso Verbes et Gallimard.

L'idée dudit bouquin intitulé On en garde dix… pour la littérature ! ? 50 autrices et auteurs ont accepté de gratter quelques lignes sur leurs dix livres favoris, mais aussi de raconter ce qu’ils voient de leur fenêtre. Vous pourrez par exemple lire Sarah Chiche parler de Mars de Fritz Zorn, les coups de cœur d’Alain Damasio, de Nancy Huston ou de Mohamed Mbougar Sarr, dernier Goncourt en date. On a aussi repéré un texte de l’hurluberlu de la BD Fabcaro sur Septentrion de Louis Calaferte et un autre de Pierre Bailly sur le magnifique Travaux de Georges Navel, évoquant les périples et boulots de l’auteur dans la première moitié du XXe siècle. Vive la librairie libre !

Pour retrouver la liste des librairies participantes, ça se passe ci-dessous.

Quoi ? Fête de la librairie indépendante

Quand ? Samedi 23 avril 2022

Où ? Dans 500 librairies indépendantes en France, une cinquantaine à Paris, une centaine en Ile-de-France