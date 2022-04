Pour sa 6e édition, qui prendra place le samedi 23 avril de 14h à 3h du matin, l’événement proposera son habituelle offre gratuite mêlant marché (une vingtaine de labels du pays), concerts et DJ sets.Il apparaîtra difficile de ne pas aller jeter un coup d’œil aux bacs des incontournables Born Bad Records, Pan European et Howlin Banana. Il y aura aussi les orpailleurs de la pop de La Souterraine, les pros de la K7 de Gone With The Weed. Pour ce qui est de l’ambiance musicale, elle sera à tour de rôle assurée par Mila Dietrich et sa techno vengeresse, l’indispensable one-man-band Tropical Horses ou le groupe de coldwave rennais Gwendoline. Enfin, on passera une tête devant le concert de Murman Tsuladze.