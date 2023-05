Ce week-end, la Cinémathèque organise un escape game gratuit sur le thème de l'espionnage

Si vous ne voulez pas griller votre légende, on vous conseille de vous tenir à distance de la Cinémathèque française ! Comme Le Caire, c’est un vrai nid d’espions : visites de l’expo “Top Secret” animée par des comédiens grimés en espions, jeu d’espionnage en immersion, cours de jerk à la Austin Powers et concert hommage aux BO de films d’espionnage… Entre costumes, extraits vidéo, accessoires de tournage et œuvres d’art extrêmement bien choisies, la Cinémathèque interroge les représentations, tantôt glamours, drôles ou inquiétantes, des espions à travers les décennies. Chapeau (melon et bottes de cuir) !

Où ? Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, Paris 12e

Quand ? De 18h à minuit. Démonstration et leçon de danse de 18h et 19h, sur le parvis.

Combien ? Gratuit sans réservation. Jeu d’espionnage entre 20h et 22h dans l'exposition. Gratuit, accessible avec la réservation de l'exposition. Concert à 21h30 sur la mezzanine. Gratuit sans réservation. Visites de l’exposition et du musée Méliès de 18h à minuit (dernier accès à 23h). Gratuit, réservation en ligne obligatoire.