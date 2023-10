Ce weekend, des œuvres d’art viennent joncher les pelouses et bassins du jardin des Tuileries

Five Marble Leaves (2023), Claudia Comte

À la faveur de l’automne, le jardin des Tuileries retrouve sa douce mélancolie (salam à ceux qui ont la réf). Et outre les feuilles couleur scopitone, ce sont une vingtaine d'œuvres d’art contemporain qui sont venues joncher les pelouses, bassins et promenades du jardin cette semaine. Dans le cadre du programme hors les murs de la foire Art Basel, le Louvre et Paris+ ont imaginé une exposition ouverte à tous les vents, La Cinquième Saison, pour repenser notre rapport à la nature.

Parmi nos œuvres préférées, une installation in situ de l’artiste suisse Claudia Comte, Five Marble Leaves (2023), constituée de cinq sculptures en marbre délicatement posées sur l’eau d’une des fontaines du jardin. Plus loin, dans un autre bassin, un immense rocher hyper réaliste de l’artiste Julien Berthier semble avoir été ramené des calanques marseillaises, où le projet est né. La nature augmentée.

A découvrir aussi, des sculptures d’insectes géants, une fausse tornade en acier ou encore une maison démontable de Jean Prouvé, aménagée de pièces de mobilier rare conçues par l’architecte et quelques-uns de ses contemporains. Un peu de poésie, et un beau remède à la mélancolie !



Où ? au jardin des Tuileries, Paris 1er.

Quand ? du 17 au 22 octobre.

Combien ? gratuit.