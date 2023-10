Découvrez en images l’incroyable installation de Daniel Buren et Michelangelo Pistoletto au Palais d’Iéna

Daniel Buren et Michelangelo Pistoletto fusionnent et embrasent le Palais d’Iéna avec une exposition gratuite éblouissante, à découvrir jusqu’au 29 octobre. On vous emmène.

DANIEL BUREN, « ALLEGRO, MA NON TROPPO, TRAVAIL IN SITU, 2023 » - MICHELANGELO PISTOLETTO, « DIVISIONE - MOLTIPLICAZIONE, 1973 - 2023 » © Alix Leridon pour Time Out Paris

Pleins phares sur la Semaine de l’art. Alors que la foire internationale Paris+ s’apprête à ouvrir ses portes ce weekend au Grand Palais Éphémère, la ville entière se pare d'œuvres et expos gratuites ouvertes au grand public. L’une d’entre elles, proposée par la Galleria Continua en collaboration avec Paris+, a trouvé sa place au soleil dans la lumineuse salle de l’hémicycle du Palais d’Iéna. Et nous en a mis plein les yeux.

Mettant – littéralement – en miroir les travaux de deux artistes majeurs de l’art contemporain, Daniel Buren et Michelangelo Pistoletto, cette installation in situ transforme le Palais d’Iéna en un immense kaléidoscope de couleurs et de lumières, qui évolue en fonction du trajet du soleil.

L'œuvre de Buren, réalisée sur mesure pour répondre à l’architecture spécifique du palais, est caractéristique du travail de projection par transparence de l’artiste, qui l’anime depuis maintenant 55 ans. Comme du vitrail (bien qu’il récuse ce terme), les fenêtres sont habillées de morceaux de vinyles colorés filtrant la lumière de mille et une manières au fil de la journée.

Au centre de la salle, entre ses immenses colonnes, une série de miroirs de Michelangelo Pistoletto, dont l’élaboration fut initiée au début des années 1970, reflète à l’infini les formes diffractées de l'œuvre de Buren. Brillant !

Vous en voulez encore ? Dès aujourd’hui et partout dans Paris, des expos et foires transforment et envahissent l’espace public, de la vague XXL d’Urs Fischer place Vendôme à la maison démontable de Jean Prouvé aux Tuileries. Bonne Semaine de l’art !

Où ? au Palais d’Iéna, Paris 16e.

Quand ? jusqu’au 29 octobre 2023.

Combien ? gratuit.