Une maison de Jean Prouvé s’installe au jardin des Tuileries : nos images en avant-première

On a trouvé la petite maison dans les Tuileries ! Dans le cadre du programme grand public et hors les murs de la foire Paris+, l’expo La Cinquième Saison présente exceptionnellement une des maisons démontables de Jean Prouvé, la maison BCC (1941), entièrement aménagée de pièces de mobilier design de l'architecte - et de quelques-uns de ses contemporains (Le Corbusier, Jeanneret, Perriand). Présentée par la galerie Patrick Seguin, la maison est à visiter jusqu’au 6 novembre au jardin des Tuileries, où une dizaine d'autres oeuvres a fait son nid. On vous emmène à sa découverte en avant-première, et en images.

© Alix Leridon pour Time Out Paris

Préfigurant la mode des tiny houses, les micro-maisons modulaires, mobiles et durables, les maisons démontables de Jean Prouvé inventaient il y a presque un siècle ce qu’on considère aujourd’hui comme “l’habitat de demain”. A l’époque où il les conçoit, au début des années 1940, ces maisons sont pensées comme des demeures alternatives et provisoires en temps de guerre. Construites en bois, ce sont de véritables performances architecturales qui peuvent être entièrement déconstruites pour être remontées facilement dans des lieux différents. Celle-ci a été conçue pour être montée en deux jours, par trois personnes seulement !

© Alix Leridon pour Time Out Paris

La maison démontable BCC qui s’installe aujourd’hui aux Tuileries est une œuvre de 1941, élaborée en collaboration avec Pierre Jeanneret – appelé à en concevoir l’espace intérieur – dans les ateliers du Corbusier. Avec ses faux airs de petite maison dans la prairie, cet édifice de 68 mètres carrés chargé d’histoire est d’une frappante contemporanéité : présentée dans le cadre de l’expo La Cinquième Saison, son très faible impact carbone offre une option d’habitation en accord avec la nature dans un contexte d’urgence climatique et écologique.

© Alix Leridon pour Time Out Paris

Pour l’occasion, la maison a été aménagée d’une sélection de pièces de mobilier design, présentée par la galerie Patrick Seguin, qui représente l’architecte. Sur la photo ci-dessus, on voit la pièce phare de la collection, un bahut en aluminium, bois et acier (1951), provenant du Cameroun et lui aussi conçu pour être entièrement pliable et facilement transportable. Devant, une table S.A.M (1951), dont l'architecture en compas est caractéristique du designer.



Où ? Au jardin des Tuileries, Paris 1er.

Quand ? Du 17 octobre au 6 novembre 2023.

Combien ? Gratuit.