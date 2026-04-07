Céline Dion à Paris : six concerts supplémentaires pour sa résidence à La Défense Arena

La chanteuse canadienne vient d'annoncer six nouvelles dates à la Paris La Défense Arena, portant le total à seize concerts. Les préventes sont ouvertes jusqu'au 9 avril.

Et de six qui font seize ! Face à la demande – neuf millions de personnes se sont inscrites –, et alors que les premières préventes ont été lancées aujourd'hui, Céline Dion a officialisé six nouveaux concerts pour sa résidence automnale à la Paris La Défense Arena. Les numéros bonus sont les 18 et 25 septembre et les 2, 9, 16 et 17 octobre. Les préventes courent jusqu'au 9 avril, pensez à regarder votre boîte mail jusqu'à cette date si vous vous étiez inscrits. Bonne chance, c'est comme ça qu'on dit ?

Toutes les dates de la résidence parisienne de Céline Dion en 2026

12 septembre 2026

16 septembre 2026



18 septembre 2026

19 septembre 2026

23 septembre 2026

25 septembre 2026

26 septembre 2026

30 septembre 2026

2 octobre 2026

3 octobre 2026

7 octobre 2026

9 octobre 2026

10 octobre 2026



14 octobre 2026



16 octobre 2026



17 octobre 2026

Comment obtenir des places pour les concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena ?



Les préventes étaient accessibles à partir du 7 avril, sur le modèle de la tournée de reformation d'Oasis : il fallait s'inscrire sur le site de Céline Dion entre le 31 mars et le 2 avril, puis être tiré au sort. Les heureux élus sont prévenus par mail jusqu'au 9 avril. Les détenteurs d'une carte Visa Infinite, Visa Premier ou Visa Platinum bénéficient quant à eux d'un accès prioritaire aux billets depuis le 8 avril à 10h, via l'application My Visa ou le site dédié. Pour la billetterie classique, il faudra attendre le 10 avril à 10h.

Celles et ceux qui réussiront à arracher des billets pourront assister au retour de la star dans une salle parisienne (hors JO) pour la première fois depuis 2017 — la suite s'étant tristement résumée à quatre annulations de sa précédente tournée Courage World Tour, en raison du Covid et de ses problèmes de santé.