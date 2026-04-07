Céline Dion à Paris : six concerts supplémentaires pour sa résidence à La Défense Arena

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La chanteuse canadienne vient d'annoncer six nouvelles dates à la Paris La Défense Arena, portant le total à seize concerts. Les préventes sont ouvertes jusqu'au 9 avril.
Et de six qui font seize ! Face à la demande – neuf millions de personnes se sont inscrites –, et alors que les premières préventes ont été lancées aujourd'hui, Céline Dion a officialisé six nouveaux concerts pour sa résidence automnale à la Paris La Défense Arena. Les numéros bonus sont les 18 et 25 septembre et les 2, 9, 16 et 17 octobre. Les préventes courent jusqu'au 9 avril, pensez à regarder votre boîte mail jusqu'à cette date si vous vous étiez inscrits. Bonne chance, c'est comme ça qu'on dit ?
Les préventes étaient accessibles à partir du 7 avril, sur le modèle de la tournée de reformation d'Oasis : il fallait s'inscrire sur le site de Céline Dion entre le 31 mars et le 2 avril, puis être tiré au sort. Les heureux élus sont prévenus par mail jusqu'au 9 avril. Les détenteurs d'une carte Visa Infinite, Visa Premier ou Visa Platinum bénéficient quant à eux d'un accès prioritaire aux billets depuis le 8 avril à 10h, via l'application My Visa ou le site dédié. Pour la billetterie classique, il faudra attendre le 10 avril à 10h.
Celles et ceux qui réussiront à arracher des billets pourront assister au retour de la star dans une salle parisienne (hors JO) pour la première fois depuis 2017 — la suite s'étant tristement résumée à quatre annulations de sa précédente tournée Courage World Tour, en raison du Covid et de ses problèmes de santé.
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