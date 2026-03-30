Elle revient sur scène : cinq fois où Céline Dion a retourné Paris

Après une campagne de teasing sur les murs de la capitale, c'est officiel : Céline Dion fera son retour sur scène à Paris cette année, avec 10 concerts à La Défense Arena en septembre et octobre prochains, une manière de boucler la boucle avec cette ville qui a fait d’elle une star mondiale. Retour en cinq dates sur l’histoire d’amour entre la diva québécoise et Paris !

En 1983, rue de Rivoli et dans “Champs-Elysées”

Céline Dion a 14 ans quand elle pose ses valises à Paris pour la première fois afin d'enregistrer quelques chansons. Elle prend des photos devant la tour Eiffel mais elle a surtout les yeux qui brillent devant les boutiques de mode de la rue de Rivoli. Comme René Angélil, son manager et futur mari, a décidé de lui offrir un look de star, elle va retourner les boutiques parisiennes pendant des jours. C’est ici que la jeune Québécoise, dernière d’une famille de 14 enfants, développe sa passion légendaire pour les chaussures – elle en possède 10 000 paires. Six mois plus tard, en janvier 1983, elle chante en prime time à la télé française dans l’émission Champs-Elysées. Michel Drucker prévient toute la France : "Retenez bien son nom, elle ira très loin.”

En 1999, au Stade de France

En 1999, Céline Dion devient la première artiste féminine de l'histoire à se produire au Stade de France, et elle ne le fait pas à moitié lors de deux concerts cumulant 180 000 spectateurs (avec l’icône nationale Jean-Jacques Goldman à ses côtés). A cette époque, la hype autour de Titanic, sorti un an et demi plus tôt mais toujours projeté dans de nombreux cinémas, est à son comble, avec “My Heart Will Go On” qui tourne en boucle sur toutes les radios du monde. Alors, quand la proue du paquebot apparaît lors du final, c’est toute la ville qui se met à chanter.

En 2017, à la Fashion Week

En juillet 2017, Céline Dion est inarrêtable lors de son séjour à Paris pour la Fashion Week Haute Couture. Après avoir posé nue pour Vogue, elle met les réseaux en surchauffe en s’affichant dans des tenues toujours plus extravagantes sur le perron (ou à la fenêtre) du Royal Monceau, devant lequel une nuée de paparazzis fait le pied de grue toute la semaine. Un an après la mort de René, on redécouvre une Céline Dion en icône de mode 2.0 décomplexée.

En 2024, du haut de la tour Eiffel pour les JO

Deux ans après avoir annoncé être atteinte du syndrome de la personne raide et l’annulation de sa tournée européenne, Céline Dion fait un retour triomphal lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, qu’elle clôture en robe blanche depuis le premier étage de la tour Eiffel avec une reprise de “L’Hymne à l’amour” d’Edith Piaf. Une merveilleuse façon de boucler la boucle pour l’ado québécoise qui se prenait en photo devant la Dame de fer quarante ans plus tôt.

En 2026, à la Paris La Défense Arena

Après des mois de rumeurs, ça semble acté : Céline Dion doit faire son retour sur scène à Paris pour 10 concerts à la Paris La Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre 2026, soit deux dates par semaine pour la chanteuse, toujours traitée pour sa maladie qui rend ses déplacements difficiles. Un spectacle qu’elle préparera durant l’été à Paris, et dont la billetterie devrait ouvrir la première semaine d’avril. Evidemment, il faudra faire vite pour assister à ce spectacle qui s’annonce historique !