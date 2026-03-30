C’est officiel : Céline Dion vient de confirmer les dates de ses concerts parisiens !

Il y a les gens qui aiment souffler leurs bougies en petit comité, et puis il y a Céline Dion. Après plusieurs jours de teasing dans les rues de Paris et en ligne, l’icône québécoise a profité de ce lundi 30 mars, jour de son 58e anniversaire, pour officialiser et dévoiler les contours de son retour sur scène, prévu à la Paris La Défense Arena. Elle s'y produira les 12, 16, 19, 23, 26, 30 septembre, ainsi que les 3, 7, 10 et 14 octobre 2026 !

Depuis la tour Eiffel et son canapé

Une grande annonce réalisée à l'aide d'une vidéo diffusée sur France 2 ce lundi à 21h05 : on y voyait la tour Eiffel – lieu de sa dernière performance scénique, donnée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux – s'illuminer de bleu et de lasers. Un message : « Céline Dion. Paris, je suis prête ». Céline Dion apparaissait ensuite, posée sur un canapé, annonçant se « sentir vraiment bien » et remerciant ses fans. « Cette année, je vais avoir le meilleur cadeau : vous revoir et chanter à Paris cet automne. Je suis tellement reconnaissante. Bon anniversaire à moi-même, je vous aime et j'espère à bientôt, gros bisous, bye bye, ciao. »

Comment choper les places ?

Arrivent maintenant les questions que tout le monde se pose : quand, à combien et comment allons-nous pouvoir tenter de choper une place ? Si les prix n’ont pas encore été communiqués (spoiler : ça va coûter une blinde), on sait que les préventes seront accessibles à partir du 7 avril. Sur le modèle de la tournée de reformation d’Oasis, il faudra, pour prétendre à ces préventes, préalablement s’inscrire sur le site de l’artiste, entre le 31 mars et le 2 avril, et être tiré au sort. Les heureux élus seront prévenus entre le 6 et 9 avril. Pour la billetterie classique, il faudra attendre le 10 avril, à 10h.



Celles et ceux qui réussiront à arracher les billets pourront alors assister au retour de la star dans une salle parisienne (hors JO) pour la première fois depuis 2017, la suite s’étant tristement résumée à quatre annulations de sa précédente tournée « Courage World Tour » en raison du COVID et de ses problèmes de santé.

Quand ? du samedi 12 septembre au mercredi 14 octobre 2026

Où ? Paris La Défense Arena, 99 Jardins de l'Arche, 92 000 Nanterre

Combien ? en attente de l'ouverture de billetterie