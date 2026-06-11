Ces 7 villes européennes figurent parmi les meilleures destinations au monde pour manger en 2026

Time Out a interrogé des citadins dans plus de 150 villes du monde pour identifier les capitales culinaires d’aujourd’hui. Voici les destinations européennes qui se sont hissées dans le classement.

Cette semaine, Time Out a sorti son classement annuel des meilleures villes du monde où manger et boire. Vingt destinations à se coller la serviette autour du cou ont été retenues, et c’est Lima, capitale du Pérou, qui décroche la couronne de meilleure ville food du monde en 2026.

Comment ce classement a-t-il été mijoté ?

Pour concocter ce palmarès des Best Cities for Food, réalisé avec Intrepid Travel, Time Out a interrogé plus de 24 000 habitants dans plus de 150 villes du monde sur leur scène culinaire locale. Au menu des questions : la qualité générale des restos, la diversité des cuisines proposées et la possibilité de bien manger sans vendre un rein.

Ces réponses ont ensuite été croisées avec les votes d’un panel d’experts – critiques gastronomiques et rédacteurs urbains du réseau international Time Out – afin d’établir le top 20. Et pour éviter que certains pays ne squattent toute la tablée, seule la ville la mieux notée de chaque pays a été retenue. De quoi dresser un classement qui donne un aperçu assez solide de la planète food en 2026.

Londres sacrée capitale food de l’Europe

Sept villes européennes se sont invitées dans le classement cette année, et c’est Londres qui chope la meilleure place du continent : quatrième mondiale, première européenne. Un gros morceau. Dans le détail, 96 % des Londoniens ont bien noté la scène culinaire de leur ville, qui cartonne surtout côté restaurants haut de gamme et tables de grandes occasions.

Derrière Londres, Barcelone attrape la deuxième place européenne, et la cinquième mondiale. La capitale catalane passe devant Madrid, lauréate européenne de l’an dernier, portée par les votes du panel food de Time Out et par un score qualité de 82 % attribué par ses habitants. Athènes et Lisbonne ferment, elles, la marche du top 10 mondial, aux 9e et 10e places.

Marseille se classe 6e des meilleures villes d’Europe où manger en 2026 Marseille décroche la sixième place du classement européen des meilleures villes où manger en 2026. Une reconnaissance qui vient saluer l’évolution rapide de sa scène culinaire, portée par une nouvelle génération de cuisiniers et de restaurateurs. Dans le sillage d’adresses pionnières comme le Café des Épices ou la Mercerie, une nouvelle génération de restaurants a élargi le paysage culinaire marseillais. On y trouve désormais des bistrots bien ancrés dans leur quartier, comme le Suffren ou le bistrot Chave, des tables aux influences asiatiques, du Consolat à Meo Midnight, mais aussi des adresses tournées vers la mer, à l’image de la poissonnerie Kennedy. Cette diversité s’inscrit dans l’histoire même de Marseille, ville-port façonnée depuis plus de 2 500 ans par les cultures méditerranéennes. Pizza, couscous, falafels, aïoli, bouillabaisse ou pieds paquets composent aujourd’hui une identité culinaire populaire, métissée et profondément locale. Les meilleures villes européennes où manger en 2026