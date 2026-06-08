Paris élue parmi les trois premières villes du monde pour les musées et les galeries

[category]
[title]
D’après notre enquête menée auprès de 24 000 citadins, ces deux capitales européennes dominent le classement des institutions culturelles les plus emblématiques. Saurez-vous deviner lesquelles ?
Le mois dernier, Time Out publiait son classement des meilleures villes du monde pour la culture, établi à partir des réponses de plus de 24 000 citadins. Londres avait décroché la première place. Soit. Mais la « culture », c'est large. On a donc affiné : musées, galeries, scènes live, théâtre, humour — autant de terrains sur lesquels chaque ville peut tirer son épingle du jeu. Voici ce que ça donne, pour commencer, côté musées et galeries.
[category]
[title]
Discover Time Out original video