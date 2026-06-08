Paris élue parmi les trois premières villes du monde pour les musées et les galeries

Londres s'en sort bien dans les musées : troisième place, 88 % d'avis favorables : l'entrée gratuite dans la plupart de ses institutions pèse lourd dans la balance. Madrid grappille la deuxième place avec 90 %. Et la première ? Paris, bien sûr. Meilleure ville au monde pour les musées, comme elle l'était déjà en 2025. Étonnant ? Non.

Côté galeries, les cartes sont rebattues. Paris et New York font jeu égal à 68 %, pendant que Londres s'envole à 81 % et s'empare de la tête du classement. Florence et Madrid complètent le top 5. Du côté des musées, New York pointe à la quatrième place, Chicago à la cinquième.

Deux villes, deux légitimités. Si vous passez par Londres cet été, le tout nouveau V&A East Museum et l'expo Frida: The Making of An Icon à la Tate Modern méritent le détour. Pour Paris : il faudra absolument découvrir La Caverne du Pont-Neuf, l'installation immersive de JR sur le plus vieux pont de la ville. Patience, abîmée par de fortes rafales, l'œuvre est en cours de réparation et devrait rouvrir dans quelques jours, pour une fermeture toujours prévue le 28 juin 2026. On a aussi sélectionné les expos qui valent le coup en ce moment. Et voici le top 10 des meilleures villes pour les musées et les galeries.